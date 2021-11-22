Агент МакSим рассказала, что, вышедшая из комы певица «посвятила себя здоровью»

Фото: instagram/maksimartist

Известная российская певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пока не возобновляет концертную деятельность и уделяет все внимание здоровью. Об этом рассказала PR-менеджер исполнительницы.

— Она восстанавливается. Полностью посвятила себя здоровью, — заявила агент артистки.

На вопрос, планирует ли МакSим дать сольный концерт после продолжительной болезни или записать новый альбом, агент МакSим сообщила, что в ближайшее время ожидать этого не стоит, передают РИА Новости.

— Ничего, конечно же, не планирует — артистка восстанавливается, — заключила директор исполнительницы.

Прошлым летом МакSим переболела пневмонией в тяжелой форме. Певица была госпитализирована, после чего певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время артистку перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. Исполнительница провела в медикаментозном сне почти два месяца.

12 ноября телеврач Елена Малышева с восторгом рассказала о лечении певицы МакSим, которая летом боролась с коронавирусной инфекцией и была на грани жизни и смерти.