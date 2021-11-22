«Молдовагаз» пообещал расплатиться с Газпромом за поставки топлива

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Компания «Молдовагаз» работает над проблемой выполнения обязательств перед Газпромом по оплате поставок газа. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия в понедельник, 22 ноября.

— «Молдовагаз» подтверждает получение 22 ноября 2021 года уведомления от ПАО «Газпром» о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов. В настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации, — говорится в сообщении.

Вопрос будет решен в кратчайшие сроки при поддержке органов власти Молдавии, выразили уверенность в компании. Обязательства по оплате не были исполнены в срок, так как «Молдовагаз» в октябре испытала дефицит платежного баланса.

Причиной этого, как уточняется, стал рост цены газа с 126,70 до 800,62 доллара за тысячу кубометров. Предприятие ищет возможности компенсировать возникший дефицит, отмечается на странице «Молдовагаза» в Facebook.

22 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок платежей наступил 22 ноября, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, заключил Куприянов.