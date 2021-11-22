Кадыров предложил указывать в СМИ национальности всех преступников

Фото: Администрация президента РФ

Противникам законопроекта о запрете на распространение в СМИ информации о национальности преступников следует указывать в новостях не только данные об уроженцах Кавказа. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 22 ноября.

— Ладно, если считаете, что национальность преступника должна быть указана, я только за! К примеру, за девять месяцев этого года в России совершено более полутора миллиона преступлений, из них абсолютное большинство — не кавказцами, — рассказал политик.

Каждый день, как уточнил он, в стране происходят изнасилования, убийства, угоны и грабежи. При этом «свобода слова» распространяется только в том случае, когда в происшествии замешаны кавказцы, сетует руководитель региона.

За последние дни, по его словам, он не увидел ни одного убедительного аргумента против законопроекта. Если люди хотят «абсолютнейшую» свободу слова, то следует называть национальности всех преступников, отметил Кадыров в своем Telegram-канале.

22 ноября парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, согласно которому в СМИ запрещается называть национальность преступников. По мнению авторов законопроекта, такой запрет поможет сохранить межнациональное согласие между странами.

Кроме того, распространение информации о национальности правонарушителей может расцениваться как оскорблением национальных и религиозных чувств граждан, которые чтят закон. Авторы инициативы подытожили, что в СМИ часто появляются провокационные публикации, которые имеют негативную эмоциональную окраску и формируют не самое лучшее отношение к разным национальным группам.