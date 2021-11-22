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Движение поезда межтерминального перехода приостановлено в Шереметьеве

Дарья Чентаева

Город
Движение поезда межтерминального перехода приостановлено в Шереметьеве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
шереметьево Карта всех событий

Приостановлено движение одного из двух поездов межтерминального перехода в аэропорту Шереметьево. Курсирование поезда прервано по техническим причинам. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта Шереметьево.

— По техническим причинам приостановлено движение одного из двух поездов межтерминального перехода (МТП) аэропорта Шереметьево. Технические службы Шереметьево оперативно предпринимают все необходимые меры для скорейшего возобновления работы одного из двух поездов МТП в штатном режиме, — сообщается в материале.

Отмечается, что пассажирам, прибывающим в аэропорт Шереметьево, следует сразу направляться в соответствующие терминалы вылета и пользоваться общественным транспортом при передвижении между терминалами аэропорта, сообщается в Telegram-канале.

Ранее директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сообщила, что аэропорт Шереметьево собирается приобрести 75 процентов в уставном капитале туроператора «Библио-Глобус». Финансовые условия сделки не раскрывались.

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