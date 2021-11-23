Гинцбург назвал побочный эффект детской вакцины от COVID-19

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Вакцинация от коронавирусной инфекции подростков 12-17 лет может сопровождаться единственным побочным эффектом. На следующий день возможен небольшой подъем температуры. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцург.

— На следующий день после вакцинации максимальный подъем температуры, насколько я помню, составлял 37,4. Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, выявлено не было, — отметил эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме этого Гинцбург подчеркнул, что клинические исследования вакцины «Спутник V», «разведенной в пять раз», на подростках показали, что в их организмах вырабатывается гораздо больше антител, чем у взрослых.

— Это объясняется тем, что детская иммунная система лучше реагирует на чужеродные антигены, — заключил специалист.

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Вечером 22 ноября стало известно, что пакет документов для исследования вакцины от коронавируса среди детей 6–11 лет будет подан после одобрения препарата для подростков. Это также позволит подать следующий пакет документов, который будет направлен на исследование «Спутника V», разведенного в определенном количестве раз.