Госдеп прокомментировал планы «вторжения» России на Украину

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США не знают намерений России и отталкиваются от известных схем. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил Госдеп США отвечая на сообщение о том, что Россия готовит вторжение на Украину.

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что американские власти знакомы со схемами, по которым действует Москва.

— Любые агрессивные действия в отношении Украины вызвали бы беспокойство Вашингтона, —подчеркнул Прайс на брифинге, пишет РИА Новости.

Однако представитель не раскрыл последствия, которые могут идти в отношении России.

В понедельник, 22 ноября, агентство Bloomberg писало, что американская разведка считает, что Россия якобы может напасть на Украину в начале 2022 года.

В этот же день в СВР заявили, что провокационная политика Запада укрепляет чувство вседозволенности Украины. Информация Госдепа о концентрации войск для вторжения на Украину является абсолютно ложной, подчеркнули в службе.

США, как заявили в ведомстве, рисуют страшную картину, как «полчища российских танков» начнут разрушать города Украины. Респектабельное внешнеполитическое ведомство, как уверены в СВР, превращается в рупор «лживой пропаганды».