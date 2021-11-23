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Вирусолог рассказал, как убедиться в окончательном выздоровлении от COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог рассказал, как убедиться в окончательном выздоровлении от COVID-19
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Человек, который перенес коронавирусную инфекцию и получил отрицательный ПЦР-тест, может все еще находиться под влиянием вируса. Отмечается, что отрицательный ПЦР-тест не гарантирует полного выздоровления. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Специалист рекомендует сначала сдать пробу из носоглотки, а затем произвести анализ крови.

— Надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь – когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса уже нет, — сообщил профессор в интервью радио Sputnik.

Кроме этого желательно проверить уровень антител в организме. Хороший уровень антител — присутствует IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад, подчеркнул вирусолог.

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22 ноября Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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