Гинцбург: прорывов в исследовании COVID-19 в мире нет

Фото: Администрация президента РФ

На сегодняшний день в мире нет существенных прорывов в исследовании коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что все прорывы сводятся к возможности лечения. Потому что вакцины существуют и их будут совершенствовать.

— Особо никаких прорывов, к сожалению, не достигнуто, — заявил эксперт в беседе РИА Новости.

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22 ноября Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

17 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты азитромицин и интерферон бета-1б. Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.