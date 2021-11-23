Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В Москве восстановлено движение по Волоколамскому тоннелю. Отмечается, что ограничения движения были связаны с ремонтными работами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города во вторник, 23 ноября.

— Движение по Волоколамскому тоннелю восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

На фоне строительства станции метрополитена «Лефортово» БКЛ с 1 ноября 2021 года по 3 июня 2022 года ремонтники перекроют участок Каменнослободского переулка рядом с пересечением с Солдатской улицей.

Кроме того, в столице изменилась схема движения транспорта около международного делового центра «Москва-Сити». Об этом в пятницу, 15 октября, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. На указанном участке организовали 15 зон для посадки в такси и пространство для кратковременных остановок личных автомобилей москвичей.