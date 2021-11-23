Российский посол высказался о новых санкциях против «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал санкции США против «Северного потока — 2» проявлением недобросовестной конкуренции. Новый пакет санкций власти США предложили во вторник, 23 ноября.

Он подчеркнул, что диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право.

— Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка, — написал посол на странице дипмиссии в Facebook.

Кроме этого в заявлении говорится, что американская администрация уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество.

Также он отметил, что Москва отрицает все обвинения в свой адрес.

— Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере, — заключил Антонов.

Северный поток-2

23 ноября «Вечерняя Москва» писала, что США вводят санкции против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Санкции вводятся против двух судов и одной компании, связанной с Россией.