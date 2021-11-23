«Поднимает на смех»: Россия высмеяла Швецию из-за военной помощи Украине

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Россия высмеяла главу Минобороны Швеции Петера Хультквиста. Это было связано с его словами об отправке военнослужащих в Киев. Об этом заявила эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.

— Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину, — передает РИА Новости текст заявления Паллин.

Ранее Хультквиста заявлял, что Швеция может разместить своих военных на Украине. Российское посольство после этого напомнило ему о поражении Швеции в Полтавской битве в 1709 году.

— Таким образом Россия поднимает Швеция на смех, — выразила мнение эксперт.

В понедельник, 22 ноября, агентство Bloomberg писало, что американская разведка считает, что Россия якобы может напасть на Украину в начале 2022 года.

В этот же день в СВР заявили, что провокационная политика Запада укрепляет чувство вседозволенности Украины. Информация Госдепа о концентрации войск для вторжения на Украину является абсолютно ложной, подчеркнули в службе.