Россияне назвали самые полезные для общества профессии

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Четверо из пяти россиян убеждены, что их профессия полезна для общества. При этом самыми полезными профессиями, по мнению россиян, являются врачи, учителя и спасатели. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Так, 58 процентов из числа опрошенных считают, что самая полезная профессия — это врач. Далее по списку следуют учителя с 40 процентами и спасатели с 28. Кроме того, 24 процента россиян отдельно отметили пользу пожарных.

Чуть ниже в списке расположились такие профессии как ученый (18 процентов голосов), строитель (17), инженер (14) и водитель (13). Еще 10 процентов респондентов выбрали в качестве самой полезной профессию повара.

В исследовании отмечается, что 81 процент жителей России уверены, что их профессия полезна для общества. 90 процентов россиян отмечают этот фактор как крайне важный при выборе работы. 45 процентов граждан уточняли, что меняли профессию с целью приносить обществу больше пользы.

Всего в исследовании принимали участие 5 тысяч жителей России, передает РИА Новости.

Накануне россияне назвали размер достойной пенсии. Граждане РФ в возрасте до 24 лет считают, что пенсия на уровне 35,8 тысячи рублей в месяц является достойной. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. Согласно исследованию, жители России старше 45 лет при этом хотели быть получать 45 тысяч в месяц. В среднем российские граждане были бы довольны выплатами в размере 43 тысяч. Уровень потребностей варьируется от субъекта РФ. В Москве, например, желаемая пенсия составляет 50 тысяч рублей, а вот жителям Ижевска и Кирова, по их словам, было бы достаточно получать 39 тысяч рублей.