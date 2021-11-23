«Небольшие накладки»: режиссер «Сватов» рассказал, когда выйдет новый сезон сериала

Кадр из сериала «Сваты»

Режиссер сериала «Сваты 7» Андрей Яковлев наконец-то ответил поклонникам на вопрос, когда выйдет продолжение их любимой истории. Об этом он написал во вторник, 23 ноября, на своей странице в Instagram.

— К сожалению, выход 7-го сезона переносится на декабрь. Но в дальнейшем на выход самого сериала это никак не повлияет. Поэтому «точная» дата по началу не разглашалась, так как могут выйти небольшие накладки и т.д., — написал режиссер.

Он также отметил, что никаким сайтам, которые распространяют якобы точную дату выхода нового сезона, верить нельзя.

Накануне актриса Татьяна Кравченко рассказала о съемках продолжения сериала «Сваты». По ее словам, она очень расстроилась, когда ранее было принято решение приостановить съемки. Но затем создатели изменили свое решение. Актриса призналась, что очень любит свою героиню, Валю Будько, и она похожа на нее многими чертами характера. Кравченко отметила, что «отдыхает на съемках душой». Со многими партнерами, по признанию актрисы, у нее сложились дружеские отношения. Например, с Федором Добронравовым.