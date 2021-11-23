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ИИ помог обнаружить более 1,5 тысячи нарушений в имущественно-земельной сфере

Евгений Белоусов

Город
ИИ помог обнаружить более 1,5 тысячи нарушений в имущественно-земельной сфере
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Контролировать законность использования земельных участков и объектов недвижимости в столице с 2020 года помогает искусственный интеллект. В этом году им было обнаружено более 1,5 тысячи нарушений. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, Госинспекция по недвижимости Москвы первой в России начала применять новые технологии при контроле в имущественно-земельной сфере. Искусственный интеллект анализирует большие данные и помогает выявлять нарушения в пользовании объектами нежилого фонда. Этому его научили в 2021 году. Годом ранее алгоритмы были настроены на обнаружение объектов строительства.

— По итогам 2020 года количество выявляемых нарушений увеличилось на 41 процент. С начала 2021-го было обнаружено и подтверждено более 1500 нарушений, — отметил Овчинский.

Алгоритмы Госинспекции по недвижимости используют данные о земельных участках и объектах недвижимости из разных информационных систем, затем система сопоставляет документы и анализирует объект. Если находится несоответствие или отсутствие документации, система выдает признак нарушения.

— Сегодня искусственный интеллект уже стал повседневным инструментом городских служб: благодаря ему сотрудники ведомств могут не тратить время на рутинные операции и уделять больше внимания кейсам, требующим этого, — передает слова министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столичные рентгенологи за 1,5 года работы проанализировали с помощью сервисов искусственного интеллекта более миллиона КТ-снимков на предмет наличия коронавирусной инфекции. Обычно время после процедуры КТ и выдачи результатов лечащему врачу составляет 6,5 минуты, а в экстренных случаях можно уложиться и в пять.

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