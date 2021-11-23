Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат Морозов пояснил, чем опасно для Украины применение Javelin в Донбассе

Ирина Игнатенко

В мире
Депутат Морозов пояснил, чем опасно для Украины применение Javelin в Донбассе
Фото: mvs.gov.ua

План украинских властей запугать ополченцев ДНР и ЛНР, а также Россию американскими ракетными комплексами Javelin обречен на провал. Такое мнение высказал депутат Госдумы Олег Морозов.

Он пояснил, какие мотивы могут быть у Киева. По мнению депутата, Украина намерена спровоцировать военные действия, которые приведут к поражению и потере Донбасса.

— Это единственный способ потерять его красиво, а сохранить его для них невозможно. Но это плохой план для Украины. Он трагичный для Украины — это плохо кончится, — пояснил Морозов в комментарии ФАН.

Собеседник ФАН напомнил, что ранее вооруженные силы Украины пытались запугать ДНР и ЛНР ударным беспилотником Bayraktar, а теперь используют для этих целей Javelin.

Ранее стало известно, что украинские военные впервые применили противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он добавил, что американские ракетные комплексы станут психологическим сдерживающим фактором для армий ДНР и ЛНР, передает argumenti.ru.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новость о беспилотниках в Донбассе. Она отметила, что подобные действия нарушают Минские соглашения.

Читайте также:
Донбасс США Украина
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте