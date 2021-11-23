Депутат Морозов пояснил, чем опасно для Украины применение Javelin в Донбассе

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План украинских властей запугать ополченцев ДНР и ЛНР, а также Россию американскими ракетными комплексами Javelin обречен на провал. Такое мнение высказал депутат Госдумы Олег Морозов.

Он пояснил, какие мотивы могут быть у Киева. По мнению депутата, Украина намерена спровоцировать военные действия, которые приведут к поражению и потере Донбасса.

— Это единственный способ потерять его красиво, а сохранить его для них невозможно. Но это плохой план для Украины. Он трагичный для Украины — это плохо кончится, — пояснил Морозов в комментарии ФАН.

Собеседник ФАН напомнил, что ранее вооруженные силы Украины пытались запугать ДНР и ЛНР ударным беспилотником Bayraktar, а теперь используют для этих целей Javelin.

Ранее стало известно, что украинские военные впервые применили противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он добавил, что американские ракетные комплексы станут психологическим сдерживающим фактором для армий ДНР и ЛНР, передает argumenti.ru.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новость о беспилотниках в Донбассе. Она отметила, что подобные действия нарушают Минские соглашения.