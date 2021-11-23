Завершился капремонт дома 1955 года около «Мосфильма»

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, улица Пырьева, 4к3, подъезд 2 Карта всех событий

Завершились ремонтные работы в доме на улице Пырьева на западе Москвы. Жилой дом расположен неподалеку от киностудии «Мосфильм». Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Жилой дом 1955 года построен в стиле советского неоклассицизма и окрашен в ярко-красный цвет. Всего в Москве насчитывается четыре дома этой серии. Здание находится по адресу улица Пырьева, дом 4, корпус 3.

Фасады дома со стороны улицы были выполнены из керамических неокрашенных блоков красного цвета, которые тщательно очистили и обработали противогрибковым средством. После чего на фасад нанесли тонкую водоотталкивающую пленку, чтобы защитить его от влаги.

Цвет дома чуть изменили, последовав решению собственников. С ярко-красного его перекрасили в более насыщенный и темный оттенок красного.

Кроме того, в ходе ремонта вернули первоначальный облик венчающему карнизу по периметру здания, воссоздав его утраченные элементы.

До этого, 19 ноября, стало известно, что работы по капитальному ремонту дома по адресу 3-я Тверская-Ямская, 42/8, построенному в 1917 году, завершат до конца текущего месяца. ФКР отметили, что также в 2021 году в доме капитально отремонтировали сети холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.