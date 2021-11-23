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Расселение двух жилых домов почти завершилось в ЮЗАО Москвы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Расселение двух жилых домов почти завершилось в ЮЗАО Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Гарибальди, 17к2 Карта всех событий

Расселение старых жилых многоэтажек по программе реновации жилищного фонда почти завершилось на юго-западе столицы. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин во вторник, 23 ноября.

Он отметил, что дома расположились на улицах Гарибальди и Большая Черемушкинская.

— Расселяемые жилые дома находятся на улице Гарибальди (дом 17, корпус 2) и Большая Черемушкинская улица (дом 26 корпус 2). Проживавшим здесь семьям были предложены квартиры в новостройках по адресам: улица Гарибальди (дом 17) и улица Шверника (дом 6, корпус 2), — заявил глава ведомства.

Сергей Левкин добавил, что в настоящий момент в Юго-Западном административном округе расселяют или уже расселили 33 многоэтажки. Среди них 17 зданий снесли.

— На месте снесенных домов будут построены жилые корпуса для последующих «волн» переселения, — уточнил руководитель ведомства.

В программу реновации на юго-западе города включили 520 жилых домов, в которых проживают 117 тысяч человек. Для переселения власти уже подобрали 50 «стартовых» площадок.

22 ноября руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что дом на 257 квартир возводят по программе реновации на Тайнинской улице в Москве. Об этом сообщил

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