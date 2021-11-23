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Российский пассажир покончил с собой в самолете, летевшем из Шарм-эль-Шейха в Самару

Полина Долганова

Происшествия
Российский пассажир покончил с собой в самолете, летевшем из Шарм-эль-Шейха в Самару
Фото: Pexels

Россиянин, который летел в Самару из Египта, покончил с собой на борту самолета. Об этом стало известно во вторник, 23 ноября.

Автомеханик Александр, которому было 48 лет, отдыхал в Шарм-эль-Шейхе в одиночестве. Во время отпуска он писал жене о том, что любит ее.

Во время рейса домой мужчина заперся в туалете и совершил самоубийство. Бортпроводницы обнаружили его пропажу спустя 15 минут.

Пилот посадил самолет в ближайшем аэропорту Египта. Туда приехала скорая, которая констатировала смерть пассажира.

Позже тело доставили в Самару.

По информации очевидцев, во время рейса Александр вел себя странно: разговаривал с собой и пытался сам себя успокоить, передает РИА Новости.

В конце сентября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Анталья — Екатеринбург, экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажирки на борту судна. Во время рейса U61070 у одной из пассажирок ухудшилось самочувствие. Для того чтобы медики своевременно смогли оказать ей помощь, командир экипажа принял решение экстренно приземлиться в Сочи. Первую помощь женщине оказывали члены экипажа и один из пассажиров с медицинским образованием. Однако женщина скончалась до посадки в сочинском аэропорту.

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