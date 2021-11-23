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Диетолог Соломатина рассказала, чем заменить красную икру на новогоднем столе

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог Соломатина рассказала, чем заменить красную икру на новогоднем столе
Фото: Pexels

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем можно заменить красную икру на новогоднем столе. Она отметила, что этот продукт из-за высокого содержания соли создает дополнительную нагрузку на сердце, что наносит вред организму.

— Икра — не самый лучший продукт, потому что это соль, которая будет обеспечивать задержку жидкости, а это значит — дополнительная нагрузка на сердце. Меньше крови будет попадать в мозг, а это значит — недостаток кислорода и питательных веществ. Ну и к тому же в ней есть консерванты, — отметила она в комментарии Life.ru.

По мнению диетолога, лучше заменить икру на рыбу. Лучше сделать выбор в пользу селедки, сайры и скумбрии. Такая рыба богата жирными кислотами и полезными микроэлементами. Также можно приобрести печень трески, которая превосходит красную икру по содержанию полезных элементов.

До этого эксперт рассказал, как выбрать качественную красную икру. По словам специалиста, правильная икра производится с середины мая по декабрь, в зависимости от вида рыбы и региона. Лучше всего, если продукт произведен на Камчатке и Сахалине.

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