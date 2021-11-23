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Политолог Корнилов заявил, что Киев продолжит мешать запуску «Северного потока — 2»

Ирина Игнатенко

Политика
Политолог Корнилов заявил, что Киев продолжит мешать запуску «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Украина прикладывает максимальные усилия, чтобы не допустить запуск «Северного потока — 2». И было бы странно ожидать от властей Киева иных действий. Такое мнение высказал политический обозреватель Владимир Корнилов.

Он отметил, что Украина внесла свою лепту в затягивание процесса с запуском газопровода.

— Она приложила немало дипломатических усилий, чтобы все эти затяжки велись. Сейчас вообще внедрили свою структуру в комиссию по сертификации, пусть даже с правом совещательного голоса, — отметил он в комментарии ФАН.

Политолог отметил, что расслабляться не стоит и после запуска «Северного потока — 2». По его мнению, Польша, Украина и США будут делать все, чтобы создать проблему для работы газопровода и в любой момент его заблокировать.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в рамках разговора с представителями средств массовой информации, что задержка запуска газопровода «Северный поток — 2» является заслугой Киева. Он отметил, что Украина с самого начала предпринимала попытки остановить сначала строительство газопровода, а теперь его сертификацию и запуск, передает сайт argumenti.ru.

До этого российский посол высказался о новых санкциях в отношении «Северного потока — 2».

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