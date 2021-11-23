СК просит арестовать женщину, пытавшуюся продать новорожденного в Москве

Фото: Скриншот видео СК

Следственный комитет просит заключить под стражу 26-летнюю женщину, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей. Об этом во вторник, 23 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения, связанной с лишением свободы, — сказала Иванова.

По словам представителя ведомства, подозреваемая решила продать своего новорожденного малыша, чтобы обогатиться. Для этого она разместила объявление в интернете.

В ходе переписки с предполагаемыми покупателями женщина указала требование о передаче ей 100 тысяч рублей.

Для совершения сделки подозреваемая прилетела в Москву, где 22 ноября передала ребенка покупательнице в одном из отелей. Взамен она получила деньги и написала расписку. В этот момент ее и задержали.

Видео: СК России

В настоящее время жизни младенца ничего не угрожает, его поместили в медицинское учреждение.

СК возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».