Свыше 500 мероприятий пройдет в рамках «Зимы в Подмосковье» грядущей зимой

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Московской области в рамках проекта «Зима в Подмосковье» пройдет более 500 мероприятий с декабря по февраль. Об этом рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

По ее словам, у каждого муниципалитета есть свой календарь мероприятий на всю зиму. Московская область может предложить разнообразные развлечения: от горнолыжного курорта до уникальной выставки. Муниципалитеты готовятся к новогодним праздникам: будут работать катки, тюбинговые трассы, ярмарки, передает РИАМО.

Все городские округа Московской области украсят в едином стиле к 1 декабря. Основные праздничные мероприятия начнутся во второй половине декабря. Жителей ждут фестивали, торжественные зажжения новогодних деревьев, праздничные гуляния, ярмарки и спортивные соревнования.

Виртуозова отметила, что в рамках программы, жители и гости Подмосковья могут посетить единственный в стране музей-усадьба Достоевского «Даровое», который недавно открылся в Зарайске. Она отметила, что здесь представлена уникальная экспозиция.

До этого сообщалось, что более 60 новогодних ярмарок будет организовано в Подмосковье.