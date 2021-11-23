Спрос на корпоративы в онлайн-формате в столице увеличился втрое в 2021 году

Фото: Pixabay

Спрос на новогодние корпоративы в дистанционном формате увеличился втрое в Москве в 2021 году по сравнению с показателями прошлого года. Об этом рассказал член совета Национальной Ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) и генпродюсер крупного праздничного холдинга Сергей Князев во вторник, 21 ноября.

Он отметил, что организующие мероприятия компании научились качественно проводить онлайн-корпоративы, из-за чего спрос на такую услугу сильно вырос.

— В этом году заказов на онлайн-корпоративы гораздо больше, чем год назад. Многие из компаний перевели формат своих заявок в онлайн-праздник... Это, конечно, совсем не те эмоции, когда сотрудники собираются вместе на одной площадке, но это компромисс, — заявил Князев.

По его словам, количество корпоративов в столице в целом увеличилось, однако, многие руководители приняли решение провести празднование в дистанционном режиме. При этом уровень декабря 2019 года еще не достигнут.

Также Сергей Князев оценил влияние введения длинных выходных дней на сферу своей деятельности и статистику онлайн-мероприятий.

— Заказы пришли, мы начали подготовку, но в связи с нерабочими днями с 28 октября по 7 ноября руководители крупных компаний стали отзывать свои заявки или переводить их в онлайн-формат, потому что четких правил пока нет, нельзя предсказать, как правительство позволит нам встретить Новый год, — передает агентство городских новостей «Москва» его слова.

До этого доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова рассказала, что новогодний праздничный стол обойдется семье из четырех человек почти в 11,5 тысячи рублей.