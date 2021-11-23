Ученые открыли новый тип сердечных клеток

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Специалисты из Университета Нотр-Дам в Индиане обнаружили новый тип сердечных клеток, которые связаны с регулированием сердечного ритма. Данное открытие даст возможность разработать новую методику для борьбы с сердечно-сосудистыми дефектами.

Клеткам дали название nexus glia. Они находятся в выводном тракте – месте, где обнаруживаются многие врожденные пороки сердца.

Новый тип клеток был впервые выявлен у рыб данио-рерио. Дальнейшие исследования показали, что они присутствуют также у мышей и людей. Эксперименты показали, что в случае удаления этих клеток у рыб, возрастает частота сердечных сокращений, передает «МИР 24».

Как отмечают ученые, клетки относятся к типу глиальных. Они не могут генерировать и передавать нервные импульсы, как нейроны, но выполняют много других функций. В частности, они помогают поддерживать клеточную среду для нейронов, а также обеспечивают их поддержку и питательные вещества.

До этого кардиолог рассказал, при каком пульсе надо срочно вызывать скорую.

Источник: mir24.tv