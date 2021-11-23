Выставка «Ульгер: сказки и грезы» откроется в Музее Востока

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Никитский бульвар, 12Ас1 Карта всех событий

Государственный музей Востока и Арт-Фонд Даши Намдакова представляют выставку авторских кукол семьи Намдаковых — «Ульгер: сказки и грезы».

Посетители увидят авторские куклы, графические рисунки-эскизы и предметы из музейных фондов — всего более 100 уникальных предметов искусства. Экспозиция познакомит зрителей с современным народным искусством России, ее восточного региона — Бурятии.

Выставка авторских кукол «Ульгер», что в переводе с бурятского языка означает «сказание», посвящена теме кукол и народных ремесел монгольских народов. Традиция изготовления кукол в культуре бурят происходит от поклонения культу матери, священным животным, божествам местности.

Каждая кукла начинается с эскиза, автором которого является один из членов семьи Намдаковых — российский скульптор, заслуженный художник РФ Даши Намдаков. Графический рисунок задает идею, общий настрой, намечает контуры будущего произведения. И вот уже кукла рассказывает свою историю.

На выставке представлены герои известных бурятских мифов, персонажи классических и современных театральных постановок, есть куклы-символы, куклы-настроение. Всех их объединяет ненавязчивая национальная окраска, традиционные формы выражения представлений о прекрасном, о милосердии и справедливости, мудрости и мужестве.

Выставка открыта с 1 декабря по 23 января 2022 года, сообщается на сайте музея.