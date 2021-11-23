Стало известно, где россияне будут активно скупать недвижимость в 2022 году

Фото: freepik.com

Россияне продолжат покупать недвижимость за рубежом и внутри страны в 2022 году. Об этом сообщил руководитель агентства недвижимости Игорь Немцов.

Он отметил, что россияне стали чаще приобретать квартиры по сравнению с прошлым годом. Причин несколько: кто-то хочет быстрее вложить деньги, чтобы их сохранить, кто-то — увеличить жилплощадь или успеть купить ликвидное жилье до новых изменений рынка.

Спрос на зарубежную недвижимость среди россиян за последнее время вырос в два раза, отмечает эксперт. Это касается таких направлений, как Греция, Португалия, Черногория и Кипр. Многие покупают недвижимость в этих странах, чтобы затем оформить вид на жительство.

— Мы предполагаем, что в 2022 году спрос еще повысится в ожидании изменений в правилах оформления ВНЖ в Португалии, в Греции в конце 2022 года повысят НДС на 24 процента при покупке недвижимости. В любом случае спрос на элитную недвижимость и новострой продолжает расти, — отметил эксперт в комментарии Nation news.

До этого эксперт рассказал, как изменятся цены на аренду квартир в Петербурге после Нового года.