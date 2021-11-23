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В Кремле отреагировали на санкции США против «Северного потока — 2»

Василий Плиткин

Политика
В Кремле отреагировали на санкции США против «Северного потока — 2»
Фото: Администрация президента РФ

Санкции, введенные в отношении «Северного потока — 2», — это продолжение санкционного языка, от которого не хотят отказываться США. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле к этим ограничениям относятся очень негативно. Введение этих санкций, по словам Пескова, незаконно и неправильно, особенно на фоне попыток развивать отношения с США.

— Санкции по «Северному потоку» — это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона. Разумеется, это то, к чему мы относимся крайне негативно, мы не раз об этом говорили. Но опять же считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог, — цитирует Пескова РИА Новости.

23 ноября стало известно, что США вводят санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Санкции вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Отмечается, что к компании Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее танкер «Марлин» — собственность, подлежащая блокировке.

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