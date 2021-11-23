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Выставка «Пионерка советского стекольного дизайна» открылась в усадьбе «Кусково»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Пионерка советского стекольного дизайна» открылась в усадьбе «Кусково»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, улица Юности, 2 Карта всех событий

Государственный музей керамики «Усадьба Кусково» представляет выставку «Пионерка советского стекольного дизайна. Творчество А. А. Липской в контексте времени». Экспозиция посвящена творчеству одной из первых профессиональных художниц в стекольной промышленности — Анне Александровне Липской.

Посетители увидят всевозможные тенденции и методы работы со стеклом, которые художница разрабатывала на протяжении нескольких десятилетий. Ее творчество стало своеобразной энциклопедией советского художественного стеклоделия.

Липская занимала должность главного художника Главного управления стекольной промышленности, участвовала в разработке новых форм и декоров сортовых изделий. Под ее руководством складывались критерии, определявшие облик стеклянной продукции с конца 1930-х до 1960-х годов.

Выставка открыта до 16 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

В галерее «ГРАУНД Солянка» до 5 декабря работает выставка «Тарелка-фест». Посетители увидят круглые картины на керамике, которые появились на свет благодаря содружеству художников и суздальской фабрики «Дымов керамика».

Освоение новой техники рождает препятствия, преодолевая которые художник находит для себя что-то новое. Кого-то из участников выставки этот эксперимент продолжает занимать и ведет к постоянному совершенствованию в технике подглазурной росписи, а для кого-то он стал ярким, но коротким эпизодом художественной практики.

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