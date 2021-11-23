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«Не могли найти врачей»: дочь Нины Руслановой раскрыла подробности ее смерти

Илья Ашуров

Происшествия
«Не могли найти врачей»: дочь Нины Руслановой раскрыла подробности ее смерти
Кадр из телесериала «Тени исчезают в полдень»

Следователи начали проверку обстоятельств смерти актрисы Нины Руслановой после того, как ее дочь Олеся Рудакова заявила, что родственники «умоляли врачей» положить артистку в реанимацию. Об этом стало известно во вторник, 23 ноября.

По словам дочери актрисы, Русланова проходила лечение в Сеченовской больнице, куда ее привезли родственники 25 октября. День лечения в этой больнице обходился в 10 тысяч рублей. Там же у актрисы случился инфаркт, а позже врачи сообщили, что у нее обнаружен COVID-19. Последнее стало причиной того, что женщину перевезли в больницу № 4 «на простой скорой».

— Каждый день ей было плохо по два часа мы не могли найти врачей. Я говорила с мамой параллельно звонила папе. Папа звонил главным врачам Сеченовки, только после этого приходил врачи. Мы просили, умоляли вернуть маму в реанимацию, — написала Рудакова.

По данным РЕН ТВ, СК проверяет действия врачей на предмет халатности, которая могла привести к смерти пациента.

В воскресенье, 21 ноября, в пресс-службе Союза кинематографистов России сообщили о смерти советской и российской актрисы театра и кино Нины Руслановой.

За творческую карьеру актриса сыграла во многих культовых лентах. Среди них «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем» и многие другие.

В разные годы Русланова служила в театрах имени Вахтангова, Маяковского и Рубена Симонова. В 1988 году артистка стала сниматься в картинах Киностудии имени Горького. В 1998 году она удостоилась звания народной артистки России.

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