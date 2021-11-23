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Выставка New Elements пригласила на онлайн-встречи с художниками

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка New Elements пригласила на онлайн-встречи с художниками
Фото: Пресс-служба выставки

Третьяковская галерея на Крымском Валу до 27 февраля 2022 года представляет выставку New Elements, организованную проектом Laboratoria Art & Science Foundation. Экспозиция предлагает зрителю взглянуть на мир как на аналоговый компьютер.

Выставка состоит из трех разделов — «Аутографические измерения», «Вычисляя с природой» и «Цифровая материальность» — и объединяет художественные подходы, которые обращаются к материальным аспектам информации и вычислений в разных проявлениях: в природной среде, технологических системах или структурах нейронных сетей.

В рамках образовательной программы к выставке 28 ноября стартует серия разговоров художников с участниками выставки в онлайн-формате. Первую встречу «Мыслить эволюцию» проведет японская художница Аки Иномата. Она работает с живыми существами и исследует вопросы, связанные с их идентичностью. На онлайн-встрече художница расскажет о своих проектах и о произведении, представленном на выставке.

В ходе эволюции осьминог сбросил панцирь ради скорости передвижения. Его предком считались древние существа аммониты, которые процветали несколько миллионов лет. Вдохновленная эволюционной историей, Аки Иномата восстановила с помощью 3D-сканирования и печати форму раскопанной раковины аммонита и поместила ее в аквариум рядом с маленьким осьминогом, чтобы пронаблюдать эту встречу и исследовать связи, существующие между головоногим и средой обитания его далеких предков.

Трансляция встречи пройдет на YouTube-канале Laboratoria на японском языке с последовательным переводом.

Участие в мероприятии по регистрации, сообщает пресс-служба выставки.

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