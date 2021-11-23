COVID-ограничения смягчат в Новгородской области с 1 декабря

Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, планируют смягчить в Новгородской области с 1 декабря.
Так, возможная заполняемость залов в кинотеатрах и театрах увеличится до 75 процентов, а в местах общественного питания можно будет проводить банкеты с участием вакцинированных и переболевших граждан.
Кроме того, с 1 декабря местные родители смогут посещать учреждения дополнительного образования без QR-кода о вакцинации, пишет ТАСС.
13 ноября губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что ушел в самоизоляцию из-за выявленного заражения коронавирусом у его родственника.
12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.