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COVID-ограничения смягчат в Новгородской области с 1 декабря

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
COVID-ограничения смягчат в Новгородской области с 1 декабря
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, планируют смягчить в Новгородской области с 1 декабря.

Так, возможная заполняемость залов в кинотеатрах и театрах увеличится до 75 процентов, а в местах общественного питания можно будет проводить банкеты с участием вакцинированных и переболевших граждан.

Кроме того, с 1 декабря местные родители смогут посещать учреждения дополнительного образования без QR-кода о вакцинации, пишет ТАСС.

13 ноября губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что ушел в самоизоляцию из-за выявленного заражения коронавирусом у его родственника.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

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