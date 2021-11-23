Названы гонорары самых востребованных звезд на новогодних корпоративах в 2021-м

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Средний гонорар артистов российского шоу-бизнеса на новогодних корпоративах в текущем году составляет 1,5–2 миллиона рублей. Об этом рассказал член Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Павел Воронцов.

По его словам, эти суммы практически в 1,5–2 раза больше расценок до пандемии.

Также концертный директор Табриз Шахиди назвал российских знаменитостей, которые пользуются наибольшей популярностью на новогодних корпоративах в этом году.

Самыми востребованными звездами оказались Леонид Агутин, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Zivert, группа «Би-2», Григорий Лепс, Николай Басков, Дима Билан, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и рэпер Баста.

Концертный директор отметил, что их гонорары за корпоративы не стали ниже со времен начала пандемии коронавируса. Шахиди добавил, что в графике артистов уже запланированы по два–три предновогодних корпоратива за вечер, передает РБК.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии в этом году набирает популярность онлайн-формат новогодних корпоративов. «Вечерняя Москва» узнала, как организовать такую вечеринку.