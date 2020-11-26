Корпоратив на диване: вечеринки онлайн набирают популярность

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Новогодние корпоративы из-за пандемии в этом году пройдут в онлайн-формате. «Вечерка»узнала, как организовать такую вечеринку.

Организацией корпоративов либо занимаются сами компании, либо обращаются за помощью к специальным ивент-агентствам. И в этом году клиентов у таких организаций будет достаточно — мало кто хоть однажды проводил самостоятельно онлайн-вечеринку.

Директор инвент-агенства Эльдар Далелов рассказал «Вечерке», что компании уже сегодня активно заказывают такие праздники.

— На такие вечеринки приглашают диджея, аниматоров, устраивают конкурсы и игры, — отметил он. — Очень нравятся людям, например, викторины и игра в «Мафию».

А некоторые предпочитают видеть на своем мероприятии звезду — артиста или известного шоумена.

— Знаменитости сейчас меньше заняты, чем раньше, и поэтому чаще откликаются на такие запросы, — пояснил директор ивент-агентства.

Ценник на онлайн-мероприятие, как отметил Далелов, гораздо ниже, чем в офлайн-формате.

— Стоимость начинается от 30 тысяч рублей и до бесконечности — все зависит от пожеланий клиента, — уточнил он.

Некоторые агентства предлагают интерактивные шоу. Например, мастер-класс с художниками. Организаторы отправляют коллективу коробку для творческого мероприятия, в которой фартук, краски, холст, кисти. Затем художник в прямом эфире учит рисовать.

— Очень популярна игра «Крокодил», — рассказала владелец агентства организации праздников Виктория Черненко. — Многие предпочитают интеллектуальные игры в формате «Что? Где? Когда?».

Длительность такого мероприятия составляет около двух часов, а стоимость для 24 человек — 25 тысяч рублей.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

Средняя продолжительность онлайн-вечеринки — около двух часов. Специалисты уверяют, что максимальное время, когда человеку будет интересно подобное развлечение, составляет до четырех часов. Затем концентрация внимания теряется.

Для проведения корпоративов чаще используется платформа Zoom, поскольку она популярна и большинство умеют ею пользоваться. По желанию заказчика мероприятие могут провести и на любой другой платформе.

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