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Легковушка столкнулась с трамваем недалеко от центрального входа на ВДНХ

Илья Ашуров

Происшествия
Легковушка столкнулась с трамваем недалеко от центрального входа на ВДНХ
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Продольный проезд Карта всех событий

Легковой автомобиль столкнулся с трамваем недалеко от центрального входа на ВДНХ. В результате аварии трамвай сошел с рельсов. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, ДТП произошло около 13:40 в Продольном проезде. Водитель легковушки не уступил дорогу трамваю, следующему по маршруту № 25.

— В результате столкновения произошел сход первой тележки вагона. В трамвае никто не пострадал. Количество пострадавших в автомобиле уточняется, — говорится в сообщении ведомства.

Видео: Telegram / Новости Москвы

Добавляется, что из-за происшествия в Продольном проезде задерживаются трамваи № 11, 17 и 25.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщил, что в результате аварии пострадали два человека — пассажиры легковушки. Один из них оказался зажат в машине.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе наезды на пешеходов почти на 26 процентов превысили количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходного перехода.

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