Москвичи завоевали золото и серебро на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике

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Согласно итогам 14-й Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, школьники из Москвы завоевали четыре медали – три золотые и одну серебряную.

Всего сборная России завоевала десять медалей, из которых восемь – золотые. В неофициально командном зачете сборная заняла первое место.

Олимпиада, в этом году организованная Колумбией в городе Богота, проходила с 14 по 21 ноября. Ее участниками стали команды из 48 стран мира. В этом году соревнование проводилось в онлайн формате.

Всего соревнование включал в себя четыре тура, в ходе которых участники должны были отвечать на вопросы по анализу данных, выполнять задания, связанные с наблюдением и решать теоретические задачи. Кроме того, участники должны были соревноваться в командном туре.

— Ребята наблюдали эволюцию коронального выброса массы, который может приводить к сильным магнитным бурям на Земле. Исследование такого явления, на мой взгляд, очень полезно, потому что нужно показывать участникам больше современных инструментов, — передает слова главного тренера сборной Ивана Утешева официальный сайт мэра Москвы.

Днем ранее, 22 ноября, стало известно, что российская сборная установила на олимпиаде абсолютный рекорд.

Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин поздравил московских школьников с успешным выступлением и пожелал учащимся дальнейших успехов в учебе.