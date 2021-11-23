Прокуратура организовала проверку по факту инцидента с женщиной в лифте на востоке Москвы

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Краснобогатырская улица, 90с2 Карта всех событий

Столичная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с женщиной в лифте, который произошел в ЖК на Краснобогатырской. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 23 ноября.

— Прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку деятельности компании, ответственной за содержание и эксплуатацию лифтового оборудования, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, — заключила Нефедова.

Фото: Прокуратура Москвы

Инцидент о котором идет речь произошел в доме 90, строение 2, на Краснобогатырской улице. Лифт с женщиной застрял на минус втором этаже. По предварительной информации, это произошло из-за воспламенения платы, которая управляет механизмом лифта.

В настоящее время женщину пытаются вытащить из лифта. На месте происшествия работают экстренные службы.

В пресс-службе МЧС по городу уточнили, что вызов поступил в 11:01.

— Выезжали по заявке, но наша помощь не потребовалась, — рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что их ведомство вызывали на возгорание.

Один из жителей данного дома рассказал «ВМ», что застрявшая женщина около двух часов не могла сообщить о том, что произошло, из-за того, что «тревожная» кнопка не работала. Крики о помощи услышал проходящий мимо сосед.