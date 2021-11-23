Спасатели ликвидировали последствия аварии с трамваем на ВДНХ. Фото

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Продольный проезд Карта всех событий

Спасатели ликвидировали последствия столкновения легковушки и трамвая, которое произошло днем в Продольном проезде. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

В ведомстве добавили, что в результате инцидента в салоне легкового автомобиля застрял человек.

— По прибытии на место происшествия пожарные деблокировали пострадавшего и передали его медикам. Пассажиры трамвая не пострадали, — говорится в сообщении ведомства.

Также пресс-служба ГОЧСиПБ опубликовала фотографии с места происшествия.

1/6 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 2/6 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 3/6 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 4/6 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 5/6 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 6/6 Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Днем 23 ноября, около 13:40, водитель легковушки Honda не уступил дорогу, что привело к столкновению с трамваем № 25 в Продольном проезде. В результате происшествия трамвай сошел с рельсов.

По данным ГИБДД, в аварии пострадали два человека, которые находились в салоне Honda.

— Пострадали женщина-водитель и мужчина-пассажир автомобиля. Их госпитализировали в медучреждение, — говорится в сообщении ведомства.

Видео: Telegram / Новости Москвы

По предварительным данным, мужчина получил тяжелые травмы.

В Дептрансе добавили, что из-за происшествия в Продольном проезде задерживаются трамваи № 11, 17 и 25.