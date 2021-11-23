Путин на встрече с главой Палестины заявил о важности поддержания отношений стран

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом во вторник, 23 ноября, заявил, что лидерам следует регулярно встречаться и поддерживать отношения. Также, по его словам, необходимо вместе обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке.

— Мы, безусловно, должны регулярно встречаться, поддерживать наши отношения. Очень важно обмениваться текущей актуальной ситуацией по тому, как складывается обстановка на Ближнем Востоке в целом и на палестинском треке в частности, — заявил глава государства во время переговоров в Сочи, передают РИА Новости.

Встреча Путина и Аббаса состоялась в Сочи. Как отмечал палестинский лидер, он рассчитывает обсудить с президентом России пути оживления политического процесса по региону.

22 ноября глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о должности президента Союзного государства. По словам президента, слово «союз» в нынешнем контексте означает выстраивание отношений двух суверенных государств.