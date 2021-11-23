Маршруты трех трамваев временно изменены из-за ДТП в Продольном проезде

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Продольный проезд Карта всех событий

Три трамвайных маршрута временно изменили из-за ДТП с трамваем в Продольном проезде. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Трамваи № 11, 17 и 25 вместо Останкино временно ходят до Сельскохозяйственной улицы. По маршрутам трамваев работают автобусы, — говорится в сообщении ведомства.

Аварийные службы установили сошедший трамвай на рельсы, и он покинул место аварии своим ходом.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Днем 23 ноября, около 13:40, водитель легковушки Honda не уступил дорогу, что привело к столкновению с трамваем № 25 в Продольном проезде. В результате происшествия трамвай сошел с рельсов.

По данным ГИБДД, в аварии пострадали два человека, который находились в салоне Honda.

— Пострадали женщина-водитель и мужчина-пассажир автомобиля. Их госпитализировали в медучреждение, – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным мужчина получил тяжелые травмы.