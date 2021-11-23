Булыкин оценил шансы «Зенита» обыграть «Мальме»

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«Зенит» имеет все шансы обыграть «Мальме» в матче в рамках Лиги Чемпионов, который состоится 23 ноября. Такое заявление сделал бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин

По мнению Булыкина, «Зениту» не должно помешать отсутствие нападающего Сердара Азмуна, который не сможет принять участие в матче из-за мышечного спазма.

— Конечно, «Зенит» должен выигрывать и выполнять хотя бы задачу минимум. Я думаю, для этого есть сегодня хорошие шансы. Отсутствие Азмуна может повлиять: когда лидеры команды не участвуют, это всегда сказывается на игре. Но есть другие хорошие футболисты, которые могут заменить, есть молодые, которые ждут своего шанса, — отметил он в комментарии НСН.

Булыкин отметил, что роль лидера смогут взять на себя другие игроки команды. Он добавил что стоит ожидать голов от Артема Дзюбы, но и другие игроки могут забить голы.

Ранее в ноябре «Зенит» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов уступил «Ювентусу». Итальянская команда по итогам встречи досрочно вышла в плей-офф.