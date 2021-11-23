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Сбербанк зафиксировал замедление роста цен на новостройки в России

Иван Юминов

Экономика
Сбербанк зафиксировал замедление роста цен на новостройки в России
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Замедление роста цен на новостройки отмечается в России. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка во вторник, 23 ноября.

— Весь прошлый год ставки по ипотеке снижались, и так происходило во всех сегментах рынка, что вызвало, например, на первичном рынке рекордный рост цен. Сейчас разрыв между ценами на вторичке и на новостройки начал заметно сокращаться из-за замедления роста цен на квартиры в строящихся домах, которое началось в октябре, — рассказал главный аналитик банка Михаил Матовников.

Цены на новое жилье, как уточнил он, в среднем по стране выросли на 0,9 процента к сентябрю до 87,3 тысячи за квадратный метр. При этом в Москве первичное жилье в октябре выросло в цене на 1,1 процента до 224 тысяч рублей за «квадрат», приводит слова Матовникова сайт Сбербанка.

22 ноября в ЦБ сообщили, что российские банки с начала года заработали 2,1 триллиона рублей, что является рекордной чистой прибылью. Кредитные организации в октябре 2020 года получили чистую прибыль в размере около 170 миллиардов рублей.

Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 35,9 процента. Показатель чистой прибыли в 2,1 триллиона рублей превышает цифры за аналогичный период прошлого года в 1,6 раза. Около 85 процентов прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, уточнили в регуляторе.

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