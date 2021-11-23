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Политолог объяснил, почему Blue Ship избежал санкций по «Северному потоку-2»

Ирина Игнатенко

Политика
Политолог объяснил, почему Blue Ship избежал санкций по «Северному потоку-2»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Вывод из-под американских санкций судна Blue Ship, занятого на строительстве «Северного потока-2», связан с имеющимися договоренностями между США и Германией. Об этом сообщил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, санкции США носят символический характер.

— Байден дал слово, что немецкие фирмы не будут затронуты. Немцы с американцами договорились, что будут защищать Украину, если это нужно, но зато их компании не будут подвержены санкциям. Пока Байден так и делает, — отметил Рар в комментарии НСН.

По мнению политолога, санкции США против российских компаний и кораблей уже не имеют смысла, ведь строительство газопровода уже завершено. В отношении страховщиков и европейских институтов, которые будут отвечать за введение в эксплуатацию нового газопровода, Штаты не будут применять санкционные меры, считает Рар.

Ранее власти США увеличили санкционный список против газопровода, добавив в него судно Marlin, задействованное в строительстве «Северного потока-2». Еще одно судно — Blue Ship, связанное с властями Германии, не попало в санкционный список, передает ФАН.

До этого политолог Корнилов заявил, что Киев продолжит мешать запуску «Северного потока — 2».

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