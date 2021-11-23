Эксперт объяснил, в чем проблема открытия представительств зарубежных интернет-компаний в РФ

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Роскомнадзор перечислил интернет-компании, которые должны открыть свои представительства в РФ. В список войдут 13 организаций, которые владеют 22 информационными ресурсами.

Согласно перечню, открыть представительства в РФ должны будут Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch. Филиалы должны открываться с 1 января 2022 года.

Виталий Волчков, политолог Центра цивилизационных стратегий, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, почему представительства не открываются у нас и зачем это вообще нужно.

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В чем проблема открытия представительств зарубежных интернет- компаний в РФ

— Это нужно для взаимности, коммуникации, потому что не учитываются взаимные интересы. Для этого нужно принудить их к диалогу, чтобы компании учли требования, которые законодательно приняты на нашей территории. Фактически эти компании глобальные, для них границ в интернете не существует, поэтому представительств на территории других стран нет. Если бы они существовали, они бы подчинялись и правовому, и налоговому законодательству по месту расположения. Китай тоже от этих компаний требовал и требует, чтобы они вписывались в законодательства страны, — сказал эксперт.

Виталий Волчков считает, что стороны будут находить возможные компромиссы, но на ходы зарубежных компаний государство будет искать свои рычаги влияния. Если компании не идут на это, значит, у них есть скрытые идеи и цели, которые они не озвучивают.

Эксперт рассказал о способах борьбы со спамом.