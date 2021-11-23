В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Власти Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше шестидесяти лет.
Согласно постановлению главного санитарного врача по региону, жителям необходимо вакцинироваться первым компонентом в срок до 17 декабря, вторым — до 7 января 2022 года.
— Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции лицам в возрасте 60 лет и старше первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной (для ревакцинации), прошедших государственную регистрацию в Российской Федерации, до 17 декабря 2021 года, вторым компонентом — до 7 января 2022 года, — говорится в документе на сайте регионального Роспотребнадзора.
В понедельник, 22 ноября, сообщалось, что обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для граждан старше шестидесяти лет, а также для жителей с хроническими заболеваниями ввели власти Ростовской области.
19 ноября стало известно, что в Хабаровском крае всем студентам необходимо пройти обязательную вакцинацию от COVID-19. Главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева сообщила, что также обязательную вакцинацию должны пройти все граждане пожилого возраста.