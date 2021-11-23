В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

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Власти Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше шестидесяти лет.

Согласно постановлению главного санитарного врача по региону, жителям необходимо вакцинироваться первым компонентом в срок до 17 декабря, вторым — до 7 января 2022 года.

— Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции лицам в возрасте 60 лет и старше первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной (для ревакцинации), прошедших государственную регистрацию в Российской Федерации, до 17 декабря 2021 года, вторым компонентом — до 7 января 2022 года, — говорится в документе на сайте регионального Роспотребнадзора.

В понедельник, 22 ноября, сообщалось, что обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для граждан старше шестидесяти лет, а также для жителей с хроническими заболеваниями ввели власти Ростовской области.

19 ноября стало известно, что в Хабаровском крае всем студентам необходимо пройти обязательную вакцинацию от COVID-19. Главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева сообщила, что также обязательную вакцинацию должны пройти все граждане пожилого возраста.