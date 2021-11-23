«Дело житейское»: актер Скляр попал в больницу после ДТП в центре Петербурга

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российский актер Игорь Скляр попал в больницу после ДТП в центре Санкт-Петербурга. Авария с участием артиста случилась днем 23 ноября.

По его словам, инцидент произошел в 12:30 на углу Обводного канала и Лиговского проспекта.

— Дело житейское. Девушка въехала мне в машину, ребра целы, все в порядке, — цитирует Скляра ТАСС.

По словам актера, после аварии ему потребовалось обратиться за медицинской помощью. На вопрос о своем состоянии Скляр отвечать отказался, но отметил, что уже возвращается из больницы.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора. На кадрах видно, как внедорожник сдает назад и врезается в автомобиль актера.

Видео: Telegram / 112

До этого сообщалось, что Игорь Скляр находился за рулем, когда в его Jaguar врезался автомобиль марки Audi.