Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Дело житейское»: актер Скляр попал в больницу после ДТП в центре Петербурга

Илья Ашуров

Происшествия
«Дело житейское»: актер Скляр попал в больницу после ДТП в центре Петербурга
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российский актер Игорь Скляр попал в больницу после ДТП в центре Санкт-Петербурга. Авария с участием артиста случилась днем 23 ноября.

По его словам, инцидент произошел в 12:30 на углу Обводного канала и Лиговского проспекта.

— Дело житейское. Девушка въехала мне в машину, ребра целы, все в порядке, — цитирует Скляра ТАСС.

По словам актера, после аварии ему потребовалось обратиться за медицинской помощью. На вопрос о своем состоянии Скляр отвечать отказался, но отметил, что уже возвращается из больницы.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора. На кадрах видно, как внедорожник сдает назад и врезается в автомобиль актера.

Видео: Telegram / 112

До этого сообщалось, что Игорь Скляр находился за рулем, когда в его Jaguar врезался автомобиль марки Audi.

Читайте также:
Актеры Санкт-Петербург ДТП
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Все мнения
О проекте