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Попова рассказала о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова рассказала о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Снижение заболеваемости коронавирусом фиксируется в России по итогам двух последних недель. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 23 ноября.

— По итогам прошедших двух недель мы наблюдаем снижение (заболеваемости коронавирусом — прим. «ВМ»). Предыдущая неделя показала снижение более чем на шесть процентов, а показатель заболеваемости составил 175,5 на 100 тысяч населения, — рассказала главный санитарный врач.

Данный уровень является достаточно высоким, приводит слова Поповой РИА Новости.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

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Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуются QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.

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