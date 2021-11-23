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Сергей Собянин назвал ущерб столичного бизнеса в длинные выходные дни минимальным

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин назвал ущерб столичного бизнеса в длинные выходные дни минимальным
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Урон для московских предпринимателей от введения длинных выходных из-за массового распространения коронавируса был минимальным из-за праздничных ноябрьских дней. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 ноября.

Глава города отметил, что решение ввести нерабочие дни показало впоследствии эффективный результат.

— Президент поддержал, дал возможность расширять этот период нерабочих дней. Мы расширили его буквально на три дня, и чуть больше недели, неделю-полторы прожили в системе нерабочих дней. Причем большая часть из этих нерабочих дней, она уже, собственно, была праздничной, поэтому урон для бизнеса был минимальный. Но эффект очень хороший, — передает РИА Новости слова Сергея Собянина.

Также мэр Москвы заявил, что, несмотря на трудную эпидемиологическую ситуацию в городе, власти вводили нерабочие дни лишь единожды за прошедшие месяцы 2021 года. Он подчеркнул, что соблюдение требований по коронавирусной инфекции по-прежнему необходимо. Длинные выходные дни в столице ввели только тогда, когда это было необходимым решением, заключил Сергей Собянин.

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