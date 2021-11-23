Более десяти человек пострадали при взрыве на ракетной фабрике в Сербии

Фото: Telegram / РИА Новости

При взрыве на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками под Белградом погибли двое и пострадали 15 человек. Об этом сообщает портал «Вечерне новости» во вторник, 23 ноября.

— Как нам удалось узнать, 15 человек пострадали при взрыве в Лештане, погибло двое, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 16:00 по московскому времени в районе Бубань-Поток. По предварительной информации, взрыв случился на фабрике Edepro в поселке Лештане.

Видео: Telegram / РИА Новости

На место происшествия отправлено 11 машин и 36 пожарных. В результате взрыва на парковке перед фабрикой горят автомобили, отмечает «Вечерне новости».

6 ноября сообщалось, что количество жертв в результате аварии с участием бензовоза во Фритауне, столице Сьерра-Леоне, достигло 98. Авария произошла поздно вечером 5 ноября.

Грузовик, врезавшийся в бензовоз, был гружен гранитом. Автомобили столкнулись, когда бензовоз пытался заехать на заправку. Некоторые очевидцы попытались начерпать себе топливо, но вскоре произошел взрыв, за которым последовал пожар.