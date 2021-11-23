Пассажиры столичного метрополитена стали реже носить с собой потенциально опасные предметы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В октябре 2021 года сотрудники службы безопасности Московского метрополитена стали обнаруживать меньше потенциально опасных предметов у пассажиров. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе метро.

Так, в октябре этого года при досмотрах на входе на станции метро сотрудниками службы безопасности выявлено 17,6 тысячи потенциально опасных предметов, которые не допускаются к провозу в общественном транспорте.

— Это на треть меньше, чем в октябре прошлого года. При этом за октябрь досмотр прошли 14,3 миллиона пассажиров, что на 4,3 процента больше, чем годом ранее, — пояснили сотрудники пресс-службы.

За октябрь досмотрено 6,9 миллиона единиц багажа, что на 3,9 процента больше, чем годом ранее.

Сотрудники пресс-службы также добавили, что при входе в метро общий досмотр проходят все пассажиры, но некоторым гражданам уделяют более пристальное внимание — тем, на кого срабатывают технические устройства. Граждан просят с пониманием относится к процедуре досмотра, ведь такие действия повышают безопасность проезда.

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