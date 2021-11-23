Семья Светличной опровергла информацию о госпитализации актрисы в психиатрическую клинику

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известная советская и российская актриса Светлана Светличная находится не в психиатрической клинике. Семья знаменитости опровергла эту информацию.

По данным СМИ, самочувствие Светличной ухудшилось вскоре после скандальной истории с ее исчезновением. Сейчас звезда находится в медицинском учреждении.

Накануне стало известно, что Светличной понадобилась помощь психиатров из-за якобы выявленных странностей в ее поведении. Но родственники артистки опровергли слухи о причинах ее госпитализации, передает ФАН.

— По-прежнему в нейрохирургии из-за сосудов, — заключили родственники.

Во вторник, 23 ноября, сообщалось, что Светличную, которая накануне из-за ухудшившегося состояния была госпитализирована в отделение нейрохирургии, перевели в клинику психиатрических болезней. По данным СМИ, актриса обратилась за помощью врачей с жалобами на сердце. Во время лечения медики заметили изменения в поведении знаменитости, что могло произойти из-за поражения сосудов головного мозга.

25 октября стало известно об исчезновении Светланы Светличной. Днем ранее родственница артистки обратилась в правоохранительные органы с заявлением о ее пропаже. По ее словам, актриса не выходила на связь с 22 октября. После в органы обратился и сын звезды, который сообщил о пропаже матери 21 октября.